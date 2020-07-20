И все-таки Международный союз конькобежцев пошел на это решение: серии Гран-при в этом сезоне у юниоров не будет. Против было многое, но в основе лежали страх и сомнения: стоит ли подвергать юных фигуристов риску?

Пандемия отступила далеко не везде, авиасообщение ограничено. И если большинство стран пребывало в ожидании: готовиться или нет молодым спортсменам к стартам, то, например, Япония пошла на опережение и официально заявила об отказе фигуристов от соревнований.

Гран-при среди юниоров должен был стартовать в начале сентября и радовать до середины октября. Но — отменили свои этапы юниорской серии Канада (26-29 августа), Словакия (2-5 сентября), Япония (16-19 сентября). Этапы в Будапеште (9-12 сентября), старт в Остраве (23-26 сентября), Ташкенте (30 сентября — 3 октября), Любляне (7-10 октября) и Риге (14-17 октября) все же планировали встретить спортсменов. А Финал Гран-при должен был пройти в Пекине 10-13 декабря.

«Со времени последнего заседания совета ISU 6 июля нами была получена информация об увеличении рядом стран ограничений на въезд и выезд, это может серьезно осложнить участие юниоров в турнирах. Некоторые федерации просто не смогут отправлять свои юниорские команды на этапы Гран-при. Кроме того, потенциальные санитарные, карантинные и медицинские меры могут лечь непосильным бременем на организаторов», — говорится в сообщении ISU.

В прошлом году в серии Гран-при не дали усомниться в своем превосходстве российские пары: в финале они завоевали весь пьедестал. Уступили только первое место японцу Сун Сато наши юноши – Андрей Мозалев, ставший серебряным призером (но затем все же сильнейшим на чемпионате мира) и бронзовый Даниил Самсонов. Танцоры Елизавета Шанаева и Девид Нарижный завоевали бронзовые медали.

У девочек – там, где лед кипит совсем не по-юниорски, Дарья Усачева стала бронзовым призером, а блестящую победу одержала Камила Валиева. Серьезную соперницу из США Алису Лью, надежду Америки, она опередила на пять баллов, несмотря на лидерство Лью после короткой программы.

Затем на юниорском чемпионате мира в мартовском Таллине, когда еще трудно было представить себе дальнейший размах вируса, Камила подтвердила превосходство над соперницами, став чемпионкой. Там же последний раз на официальном старте показала знаменитую короткую программу «Девочка на шаре».

Теперь, с отменой этапов Гран-при, которые давали возможность увидеть юниоров задолго до главного старта сезона, принципиальный спор одиночниц, как и остальных соперников в юниорском фигурном катании, продолжится лишь на чемпионате мира. Наших спортсменов ожидают этапы Кубка России, затем – чемпионат России.

Впрочем, шанс на то, что юниоры мира получат возможность дополнительных стартов все же еще есть, хотя и небольшой.

«Если в течение сезона развитие пандемии и ситуация изменятся, будет обеспечена безопасная организация юниорских международных соревнований, а некоторые члены ISU захотят провести турниры среди юниоров, то ISU рассмотрит финансовую поддержку заинтересованным в проведении соревнований членам ISU. Предпочтение будет отдаваться тем членам ISU, которые должны были провести этапы Гран-при среди юниоров в сезоне-2020/21», — оставляет надежду Международный союз конькобежцев.

Что же касается взрослой серии, которая должна начаться в конце октября, то Совет ISU, как и было уже запланировано, соберется 3 августа.