Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнаружила коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19, на поверхностях в метро. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Попова приняла участие в заседании президиума Российской академии наук (РАН). В ходе своего выступления она заявила, что риск заражения коронавирусной инфекцией при контакте с поверхностями присутствует, о чем свидетельствуют результаты исследований Роспотребнадзора.

«Из 11 тысяч исследований — 17 положительных образцов смывов с поверхностей. Это метро, ручки дверей и другие объекты», — рассказала Попова.

Также она сообщила, что из 4,5 тысячи исследований образцов, взятых специалистами Роспотребнадзора в местах вспышек коронавирусной инфекции, главным образом в медицинских учреждениях, 29 — положительные.

В ходе того же выступления Попова заявила, что коронавирусная инфекция приобретает сезонный характер, а люди, которые вылечились от нее, могут выделять вирус до 90 дней.