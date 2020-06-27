Сотрудников аппарата правительства Киргизии проверили на коронавирус, инфекцию нашли у 26 человек, сообщили Mpravda.com в субботу в пресс-службе кабмина республики.

«По итогам анализа коронавирусная инфекция обнаружена у 26 сотрудников. Два дня назад положительный результат подтвержден у 11 человек, при повторном анализе COVID-19 выявлен еще у 15 сотрудников. Среди них один из советников премьер-министра Артем Новиков и помощник премьер-министра», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, руководитель аппарата правительства — министр Таалайбек Темиралиев как контактное лицо в данное время находится в изоляции.

«Согласно алгоритму санитарно-эпидемиологических мероприятий, все они отправлены на домашний карантин и проходят соответствующее лечение. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. Определены также лица, контактировавшие с ними. Большая часть сотрудников аппарата правительства продолжают работу дистанционно», — уточнили в пресс-службе.

На сегодняшний день общее количество зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 4513. Умерли 46 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2212 пациентов.