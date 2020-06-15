Ношение масок на лице действительно защищает людей от заражения коронавирусом. Более того, маски могут даже обеспечивать защиту от COVID-19 лучше, чем социальное дистанцирование. К такому выводу приводят результаты изучения вспышки опасной инфекции на борту американского авианосца «Теодор Рузвельт».

В то время, как пресловутое «социальное дистанцирование» во всем мире было принято в качестве одного из наиболее строго соблюдаемых правил в рамках противостояния пандемии, эффективность масок оставалась предметом яростных дискуссий.

Ученые доказали, что защитные маски эффективно предотвращают распространение вируса, когда люди сами заболевают. Эти средства защиты задерживают потенциально опасные капли, разлетающиеся из носа и рта, когда зараженные коронавирусом люди дышат, разговаривают, кашляют или чихают.

Если эти капли не могут покинуть маску и циркулировать потом в воздухе, их не вдохнут окружающие, эти капли не осядут на поверхностях, где другие люди могут их коснуться.

Ученые внимательно следили за происходящем на авианосце USS Theodore Roosevelt, когда в марте среди несущих на нем службу военных моряков начал распространяться коронавирус.

Напомним, что 27 марта авианосец «Теодор Рузвельт», на котором сотни моряков дали положительный результат на вирус, зашел на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам.

Как коронавирус изначально попал на военный корабль – ответа на этот вопрос нет. Один из моряков умер от коронавируса, а ряд других были госпитализированы.

Более 1000 из почти 4900 членов экипажа дали положительный результат на COVID-19 во время автономной вспышки, напоминает Daily Mail.

В апреле ВМС США и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) исследовали вспышку с участием выборки из 382 военнослужащих (27 процентов), которые были в основном молодыми, здоровыми взрослыми людьми.

Исследование нашло, что вспышка произошла из-за широко распространенной передачи между участниками, у которых были или умеренные признаки или вообще ни одного симптома.

«Те, кто сообщил о принятии профилактических мер, имели более низкий уровень заражения, чем те, кто не сообщал о принятии этих мер», — говорится в исследовании.

Наиболее защищены, как оказалась, были те моряки, кто носил маски.

Результаты проведено во время вспышки исследования показали, что только 55,8% людей, которые регулярно носили маски, заразились коронавирусной болезнью, по сравнению с 80,8% тех, кто этого не делал. Разница примерно в 25% – налицо.

Маски на самом деле оказались более эффективными для предотвращения распространения болезни, чем меры по соблюдению дистанции, которые снизили уровень заражения с 70% для несоблюдавших эти принципы до 54,4% у тех, кто соблюдал (разница – 15,6%).

Ношение защитного лицевого покрытия оказалось более эффективным также и чем усиленное мытье рук. Приблизительно 62 процента тех, кто регулярно мыл руки, заражались – по сравнению с 65 процентами тех, кто не мыл регулярно руки — разница всего в три процента.

Как известно, эксперты ВОЗ говорили, что широкое использование защитных масок не является необходимым – их должны носить только медики и те, кто подвержен высокому риску или имеет симптомы заболевания. Отчасти это диктовалось обеспокоенностью тем, что у медицинских работников может возникнуть нехватка масок, если они будут куплены широкой публикой.

Проведенное на днях в Великобритании исследование также показало, что широкое использование лицевых масок может сохранить скорость размножения коронавируса ниже единицы и остановить вторую волну COVID-19.

Профессор Джон Колвин из Университета Гринвича говорит: «Существует распространенное мнение, что ношение лицевой маски означает, что вы считаете других опасными. На самом деле, надевая маску, вы в первую очередь защищаете других от себя. Культурные и даже политические проблемы могут помешать людям носить маски, поэтому необходимо четко сказать: «Моя маска защищает вас, ваша маска защищает меня».