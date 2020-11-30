По словам американского эксперта по раку легких Роберта Ринтула, есть признаки, которые объединяют коронавирус и рак легких.

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Самыми частыми признаками рака легких считают упорный кашель, трудности с дыханием, боль в груди, постоянную усталость и резкое похудение. Примерно такая же симптоматика может быть и при коронавирусной инфекции (за исключением, разве что, похудения)

Медики выражают опасения, связанные с ранней диагностикой рака: из-за паники на фоне пандемии во всем мире стали меньше заниматься другими проблемами и болезнями, от которых умирало и продолжают умирать много людей, особенно если дать развиться определенной стадии. Известно, что рак успешно лечится, если его распознать вовремя. И лечится трудно, если у человека обнаруживают, например, метастазы (это один из признаков запущенной формы).

При этом Ринтул напомнил, что для коронавируса более характерными являются потеря запаха или вкуса, боли в мышцах, лихорадка. Все это появляется внезапно, а не по нарастающей, и продолжается около двух недель.

Но если у вас есть необъяснимый кашель, который не проходит более трех недель, вы резко похудели и при этом не соблюдаете никаких диет и не меняли образ жизни, чувствуете постоянную усталость и желание прилечь, кашляете кровью — это может быть рак легких, рассказал Ринтул.

В России в прошлом году самым частым видом онкологии стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак лёгких. По структуре смертности на первом месте рак лёгких, на втором — желудка, на третьем — ободочной кишки.