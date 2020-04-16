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К утру 16 апреля количество зараженных коронавирусом в России достигло 27 938 человек в 84 регионах, за сутки прибавилось 3448 больных. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Как писал «Рамблер», накануне прирост зараженных составлял 3388 человека, днем ранее — 2 774.

За последние сутки в России умерли 34 человека с коронавирусом, 318 пациента выписались после выздоровления.

За все время наблюдения в стране скончались 232 заразившихся новым коронавирусом, выздоровели 2304 человек.

Лидерами по количеству зараженных остаются Москва (16 146 человек), Подмосковье (3054) и Санкт-Петербург (1083).

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