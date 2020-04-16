За минувшие сутки в России зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество инфицированных достигло 27 938 человек. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Случаи заражения зарегистрированы в 78 регионах страны. Больше всего новых заболевших за последние сутки в Москве (1308), Московской области (467) и Санкт-Петербурге (154).

С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

Накануне, 15 апреля, сообщалось о 24 490 зараженных в России и 1986 вылечившихся пациентах.

Вместе с тем в Минздраве России считают, что снижение числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве будет в июне-июле.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

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