Китай отказался показать российской делегации из Роспотребнадзора и Минздрава живую модель коронавируса COVID-2019, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на анонимный источник в одном из ведомств.

«Принимающая сторона ограничилась лишь общими фразами. Вместо бесед с исследователями, протоколов вскрытия больных наших ученых ждали торжественные речи и бесконечные пустые заверения в вечной дружбе», — рассказал источник.

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По его словам, на просьбы российских гостей предоставить информацию по вирусу китайская сторона отвечала, что имеющиеся данные не полные и находятся в обработке.

«В общем, теперь мы не понаслышке знаем, что такое китайская дипломатия», — отметил собеседник издания.

Трое сотрудников Роспотребнадзора и два представителя Минздрава России посетили Пекин 5-8 февраля. Целью поездки было получение как можно более полной информации об эпидемиологической и клинической составляющей инфекционного заболевания СOVID-19. В план поездки входило посещение больниц и научно-исследовательских институтов, где изучают новый вирус. Однако на деле ни больницы, ни лаборатории российским ученым посетить не удалось.

Как сообщал «Рамблер», по состоянию на утро 26 февраля число заболевших коронавирусом в мире составило 80995 человек. За сутки число заболевших в Китае увеличилось на 401 человека, в других странах заболевших стало больше на 437 человек. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены в 37 странах мира.

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