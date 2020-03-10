В ДНР госпитализировали женщину с температурой, вернувшуюся из Китая. Об этом сообщается на сайте Минздрава ДНР.

По данным медиков, 6 марта во время первичного контроля в аэропорту Шереметьево у женщины не было признаков респираторного заболевания, а тест на коронавирус оказался отрицательным.

Однако 9 марта в пункте пропуска «Новошахтинск» у нее зафиксировали температуру 37,2. Врачи заявили о подозрении на коронавирус и госпитализировали женщину в инфекционное отделение. К утру 10 марта температура 37,2 у нее сохранялась, никаких других признаков заболевания у нее пока нет.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В 2020-м вирус охватил все континенты, кроме Антарктиды. Масштабные вспышки произошли в Южной Корее, Италии и Иране.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились почти 114 тысяч человек. Жертвами вируса стали 4 014 человек, а излечились более 63 тысяч.

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