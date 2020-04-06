Врач детской поликлиники в Костроме госпитализирована с подозрением на коронавирус, сообщила администрация региона в понедельник, 6 апреля.

«В начале апреля врач была госпитализирована с подозрением на грипп. В стационаре у нее взяли пробы на коронавирус. Первичный тест показал положительный результат», — отметили в пресс-службе администрации Костромской области.

По данным властей, повторный тест направлен на исследование в Москву. Врач работала в поликлинике на улице Димитрова. С пациентами она не контактировала.

Доктор обслуживает школы и дошкольные учреждения. «В связи с тем, что все дошкольные учреждения и школы закрыты с 22 марта, доктор приемы детей не вела, с детьми и родителями не контактировала», —объяснили в администрации.

Люди, с которыми контактировала врач, направлены на карантин. После дезинфекции поликлиника работает в штатном режиме.

На данный момент в Костромской области выявлено девять случаев коронавирусной инфекции. Одна 70-летняя пациентка с COVID-19 скончалась.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В настоящее время в России зафиксировано 6343 случая заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 47 человек, а вылечились ― 406. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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