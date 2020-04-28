Все новости на карте

К утру 28 апреля 192 тысячи человек в России оставались под медицинским наблюдением из-за подозрений на новый коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Накануне коронавирус подозревали у 183 тысяч человек.

За последние сутки в стране взяли 119 тысяч анализов на коронавирус. Общее количество проведенных в России тестов достигло 3,1 миллиона.

Как писал «Рамблер», за прошлые сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 6198, до 87 147 человек, 7346 из них уже выздоровели, 794 скончались.

За день до этого прирост зараженных составлял 6361 человека, еще днем ранее новых случаев было 5966.

Видео дня. Звезды начали сходить с ума на изоляции