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К 22 апреля около 145 тысяч человек в России оставались под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Накануне вирус подозревали у 139 тысяч человек, еще днем ранее — у 135 тысяч. По состоянию на прошлую пятницу под наблюдением оставались 129 тысяч россиян.

За все время в России провели более 2,2 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки было проведено 109 тысяч исследований.

ТАСС уточняет, что в тройку лидеров по количеству проведенных тестов на сто тысяч жителей вошли Сахалинская область (8 254,95), Ямало-Ненецкий автономный округ (4 655,51) и Москва (4 617,51).

Первое место по абсолютному количеству проведенных тестов занимает Москва (580 тысяч), второе — Подмосковье (183,75 тысячи) и трете — Петербург (135,4 тысячи).

Как сообщал «Рамблер», за прошлые сутки в России выявили 5642 случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 52 763 человек, из них 3873 человека выздоровели, 456 скончались.

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