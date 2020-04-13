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К утру 13 апреля около 141 тысячи россиян оставались под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

По состоянию на прошлую пятницу коронавирус подозревали у 162 тысяч человек.

Всего в России провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирус.

Как сообщал «Рамблер», к 12 апреля количество зараженных коронавирусом в России достигло 15 770 человек в 82 регионах, за прошлые сутки прибавилось 2 186 больных.

За все время в стране умерли 130 зараженных, выздоровел 1 291 человек.

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