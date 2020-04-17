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К 17 апреля около 129 тысяч человек в России находились под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Накануне коронавирус подозревали у 130 тысяч человек, а в прошлую пятницу — у 162 тысяч человек.

За все время в России взяли более 1,71 миллиона анализов на коронавирус, из них 104,6 тысячи — за последние сутки.

Россия вышла на второе место в мире по количеству проведенных тестов, уступая только США, где протестировали около 3,3 миллиона человек.

Как сообщал «Рамблер», за прошлые сутки число случаев коронавируса в России выросло на 3448, до 27 938 зараженных. Из них 2 304 человек выздоровели, 232 пациента умерли.

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