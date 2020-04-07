Коронавирусную инфекцию подозревают у 111 жителей республики Коми, следует из сообщения оперативного штаба по региону во вторник, 7 апреля.

«На 7 апреля в Республике Коми выявлено 212 пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Из них лабораторно подтверждён федеральным референс-центром 101 случай заболевания COVID-19», — говорится на официальном портале республики.

Отмечается, что все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь.

С 31 марта по 12 апреля в Коми введен режим самоизоляции для всех жителей для борьбы с распространением коронавируса.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день Республика Коми занимает четвертое место в стране по количеству зараженных коронавирусом, выздоровел один человек, трое скончались.

В России количество заразившихся новым типом коронавируса к 7 апреля достигло 7497 человек. Число летальных исходов — 58, число выздоровевших — 494.

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