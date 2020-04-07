В Московской области коронавирусную инфекцию зафиксировали у двух младенцев. Об этом сообщает региональный оперштаб во вторник, 7 апреля.

Отмечается, что за последние сутки число инфицированных в области увеличилось на 67 и достигло 454 человек. За весь период 11 пациентов скончались, 50 — выздоровели.

«В Подмосковье зафиксировано 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них: 25 человек — от 39 до 64 лет, 23 человека — от 22 до 39 лет, 16 человек — от 65 до 88 лет. И еще трое детей, в том числе двое младенцев», — сказано в сообщении оперштаба, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

3 апреля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что заболевшие коронавирусом дети в столице являются распространителями заболеваниями. Она отметила, что болезнь у них проходит в легкой форме и «практически не всегда заметно», что ребенок болен.

По данным на 7 апреля, в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов — 58, выздоровели 494 пациента.

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