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Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 10 581, до 145 268 человек. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Накануне прирост пациентов составлял 10 633 человека. За день до этого — 9623, еще днем ранее — 7933.

У 50,6 процента новых зараженных нет клинических проявлений болезни.

За последние сутки после выздоровления выписали еще 1456 человек, 76 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились уже 18 095 пациентов, 1356 человек скончались.

Новые случаи выявили в 82 регионах. Лидерами по приросту остаются Москва (5795), Подмосковье (803) и Санкт-Петербург (317). За ними следуют Мурманская область (280), Дагестан (160), Нижегородская область (157), Кабардино-Балкария (105), Ямало-Ненецкий АО (104), Брянская область (102), Краснодарский край (96), Татарстан (86), Ростовская область (85), Калужская область (81), Оренбургская область (81), Башкирия (80).

Менее 80 пациентов прибавилось в следующих регионах: Ярославская область (79), Северная Осетия (79), Тульская область (75), Саратовская область (74), Курская область (69), Владимирская область (66), Тюменская область (66), Чувашия (64), Рязанская область (61), Новосибирская область (61), Самарская область (60), Ленинградская область (59), Мордовия (59), Ставропольский край (57), Тамбовская область (53), Ингушетия (53), Свердловская область (53), Приморский край (53), Челябинская область (51).

Менее 50 пациентов: Марий Эл (49), Калининградская область (45), Липецкая область (43), Удмуртия (43), Волгоградская область (42), Красноярский край (42), Архангельская область (39), Хабаровский край (39), Калмыкия (38), Алтайский край (36), Пермский край (35), Воронежская область (34), Омская область (34), Кировская область (33), Белгородская область (31), Забайкальский край (31), Чечня (30), Хакасия (30), по 29 — Ивановская область, Ульяновская область, Якутия, Камчатский край (28), по 27 — Пензенская область, Иркутская область, Новгородская область (24), по 19 — Орловская область, Тверская область, по 18 — Ханты-Мансийский АО, Бурятия, Астраханская область (17), по 13 — Костромская область, Кемеровская область, Смоленская область (12), Карачаево-Черкессия (11).

Менее десяти новых случаев выявили в Томской области (девять), Адыгее (семь), Коми (шесть), Амурской области (пять), по четыре — в Карелии, Тыве и Вологодской области, по два — в Ненецком АО, Сахалинской области, Еврейской АО и Севастополе, по одному случаю — в Псковской области, Курганской области и Крыму.

Как писал «Рамблер», серьезный прирост пациентов в Москве власти объяснили увеличением объемов тестирования. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 2 мая, что в городе почти в два раза увеличилась выявляемость инфекции.

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