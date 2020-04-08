Специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» заинтересовалась доставкой тестов на коронавирус дронами, рассказал «Известиям» генеральный директор компании ООО «Коптер Эксперсс Технологии» (COEX) Олег Панфиленок 8 апреля.

Переговоры прошли в начале апреля. По его словам, медицинская компания рассматривала в качестве локации для беспилотной доставки Томск.

«Инвитро» думали доставлять тесты, но не получили согласование от Роспотребнадзора на их перевозку. В результате от этой идеи отказались», — сказал Панфиленок.

При этом технически систему транспортации по воздуху можно уже запускать, полагает специалист. У компании уже есть аппараты, нацеленные именно на городскую доставку, которая подразумевают перевозку небольших грузов массой до 1 кг на расстояние до 10 км.

В мире уже существуют прототипы почтамтов для дронов, в частности у компании DHL.

«Располагать такие почтамты можно в черте города, в любом месте. Например, в жилом спальном квартале, чтобы человеку было удобно дойти до этого почтамта и забрать свою посылку. Желательно в какой-то проходной точке, обязательно на улице. Его площадь примерно метр на метр, а высота три метра», — сказал гендиректор компании-разработчика БПЛА.

По словам Панфиленка, для полноценного воплощения идеи беспилотной доставки в городе пока что сохраняются законодательные препятствия. C точки зрения федеральных правил использования воздушного пространства необходимо, чтобы разрешили автоматические полеты беспилотников за пределами прямой видимости, пояснил эксперт.

Ранее 8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России решило расширить круг лабораторий, которые могут проводить тесты на коронавирус.

Он напомнил, что Россия вошла в тройку стран — лидеров по количеству проведенных тестов на COVID-19. По данным Роспотребнадзора на утро 8 апреля, в стране сделано более 910 тыс. тестирований на коронавирус. Также 8 апреля заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве анализ на коронавирусную инфекцию за прошедший месяц сдали более 145 тыс. человек.

Накануне, 7 апреля, генеральный директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай заявил о нехватке экспресс-тестов для частных лабораторий. В этот же день «Ведомости» сообщили, что «Инвитро» не будет делать тесты на коронавирус в собственных медицинских офисах. Вместо этого компания собирается проводить исследования биоматериалов, взятых у пациентов государственных медучреждений.

Ранее, 3 апреля, открылась подача заявок от частных лабораторий на проведение диагностики коронавирусной инфекции. 2 апреля Анастасия Ракова рассказала, что правительство столицы заключило соглашение с одной из частных лабораторий, которая будет выполнять исследования на коронавирус для медицинских организаций города.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 8 апреля, количество случаев заражения новым типом коронавируса в мире достигло 1 447 767, при этом скончались 83 401 человек, из больниц выписаны 309 178 человек.

К 8 апреля в России было выявлено 1175 новых случаев заражения новым типом коронавируса, общее число заболевших в стране достигло 8672. Количество летальных исходов достигло 63, из больниц выписаны 580 пациентов.

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