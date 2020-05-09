Все новости на карте

В России за последние сутки зарегистрировали 10817 новых случая коронавируса. Почти половина (40,7%) пациентов не имеют клинических проявлений болезни. Статистику на 9 мая приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Кремль сделал заявление о вакцине от коронавируса

Зафиксировано 104 летальных исхода, полностью выздоровели 5308 человек.

Больше всего за сутки выявлено пациентов в Москве (5667) и Московской области (1075). Следом расположились Петербург (425) и Нижегородская область (294).

Меньше всего пациентов выявили в Севастополе и на Чукотке — по одному.

С момента пандемии в России зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. 31916 человек выздоровели. Умерли 1827 пациентов, имеющих диагноз «коронавирусная инфекция».

Ранее «Рамблер» сообщал, что в России отсутствуют случаи повторного заражения коронавирусом.

Видео дня. Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы