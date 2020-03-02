Семью москвича Давида Берова, у которого заподозрили коронавирус, отвезли в больницу в сопровождении полиции. Об этом сообщает Mash.

Как писал «Рамблер», ранее появилась информация о первом случае заболевания коронавирусом в Москве. Telegram-канал Baza утверждал, что инфекцию у москвича Давида Берова, вернувшегося из Милана, подтвердил Роспотребнадзор. Анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», который должен поставить окончательный диагноз.

По данным Baza, сначала Беров находился в общей палате с еще несколькими пациентами. Их тоже проверят на вирус.

При этом в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом информацию о вирусе в Москве не подтвердили. Представитель штаба сообщил, что в инфекционной больнице номер один находится пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Брат Давида Отари Беров рассказал Mash, что пока специалисты проверяют анализы.

«Пока я могу сказать только, что мой брат сдает анализы и они показывают каждый час разные результаты, говорить о чем-то конкретном нельзя», — заявил он.

Канал отмечает, что после возвращения из Милана Давид Беров общался со своим братом и его девушкой Настей. Их забрали в больницу из дома в сопровождении полиции из-за «острой инфекции верхних дыхательных путей». По данным sports.ru, Беров — сотрудник Российского футбольного союза и игрок команды Любительской футбольной лиги «Мегамужики».

Видео дня. Блогершу затравили в Сети после смертельной вечеринки