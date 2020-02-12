Издательство АСТ сняло с продажи книгу о «мифах вакцинации» из-за «ожесточенной дискуссии», начавшейся вокруг книги на фоне эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте издательства.

Речь идет о книге «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации» Антона Амантонио, в которой рассматриваются различные аспекты вакцинации. Автор задался вопросом, действительно ли прививки безопасны и эффективны.

«Тема вакцинации сегодня, во время вспышки коронавируса, активно обсуждается и находится в центре внимания общественности и журналистов. На этом фоне одна из книг <…> попала в центр ожесточенной дискуссии», — заявили в АСТ.

В издательстве напомнили, что книга вышла с грифом «Не является учебником по медицине. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора». В АСТ свое решение о снятии книги с продажи назвали беспрецедентным.

Также издательство пригласило экспертов и лидеров мнений к открытой дискуссии, посвященной цензуре в сфере издания книг медицинской тематики.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Его жертвами, по последним данным, во всем мире стали 1115 человек, 1113 из них — на территории материкового Китая. Общее число заболевших в мире превысило 45 тысяч человек, а выздоровели почти 4,8 тысячи человек.

Директор НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин заявлял, что вакцинация против сезонного гриппа может помочь и в борьбе с коронавирусом: по его словам, если заражение и произойдет, болезнь будет протекать легче и с меньшими осложнениями.

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