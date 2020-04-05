Все новости на карте

В Карачаево-Черкесии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по противодействию распространения коронавируса.

Отмечается, что заболевание у пациентов проходит бессимптомно. Все трое чувствуют себя удовлетворительно.

На сегодняшний день в общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период умерли 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

В марте ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией.

Видео дня. Учимся стерильности в гипермаркетах