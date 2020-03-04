Закрытие китайских заводов из-за эпидемии коронавируса может иметь глобальные последствия для общественного здравоохранения во всем мире. Как пишет South China Morning Post, страны могут столкнуться с нехваткой препаратов от диабета, давления, головных болей и жаропонижающих средств.

Китай является крупнейшим в мире производителем активных фармацевтических ингредиентов, приостановки производств в стране могут нарушить глобальные цепочки поставок, считают эксперты.

Антибиотики, препараты для лечения проблем с давлением и диабета, антиретровирусные препараты для больных ВИЧ и СПИД, обезболивающее и жаропонижающее средство ибупрофен, стероидный гидрокортизон — все это входит в объем промышленного производства дженериков и их активных ингредиентов в Китае.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на прошлой неделе объявило, что один препарат уже в дефиците, так как коронавирус затронул производство его активного фармацевтического ингредиента. Чиновники отказались раскрыть название препарата и страну его производства.

Восемьдесят процентов активных фармацевтических ингредиентов в США импортируются, причем большая часть из Китая и Индии. В прошлом году доля импорта китайских лекарств в США составила 95 процентов ибупрофена, 91 процент гидрокортизона, 70 процентов парацетамола, 40–45 процентов пенициллина и 40 процентов гепарина, согласно данным Министерства торговли США.

Майкл Остерхольм, директора Центра исследований инфекционных заболеваний Университета Миннесоты, рассказал, что ингредиенты часто поставляются из Китая производителям лекарств в Индии, прежде чем отправиться в другие страны мира.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Вирус охватил все континенты, кроме Антарктиды.

Его жертвами, по последним данным, во всем мире стали 3 202 человека. Общее число заболевших превысило 93 тысячи, а количество выздоровевших приблизилось к 51 тысяче. Инфекцию подхватили несколько высокопоставленных чиновников Ирана.

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