В Липецке отменили автомобильный крестный ход с молебном против коронавируса, так как ситуация с коронавирусом привела к запрету массовых мероприятий. Об этом сообщают «Вести. Липецк».

Крестный ход был назначен на 15 марта. Его участники планировали встретиться у источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II и прочитать молебен.

Однако 12 марта организатор мероприятия, руководитель липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников объявил, что из-за ограничений на собрания молиться придется из дома.

7 марта в Липецкой области подтвердили три случая коронавирусной инфекции: у женщины 1961 года рождения и супругов (1972 и 1981 годов рождения), вернувшихся из Италии. После этого в регионе ввели режим повышенной готовности.

Как сообщал «Рамблер», в конце января в московском храме Святителя Николая в Голутвине, где находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви, прошел молебен о спасении от эпидемии коронавируса. В нем приняли участие более 60 живущих в Москве китайцев, как крещеных, так и только узнавших о православии.

Позже в Благовещенске молебны об избавлении от коронавируса решили проводить на русском и китайском языках. Молебны пообещали проводить каждое воскресенье до стабилизации ситуации.

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