Московский зоопарк планирует пополнить экспозицию приматов золотыми обезьянами из Китая. Об этом во вторник, 18 февраля, рассказала «РИА Новости» директор зоопарка Светлана Акулова.

«Пока в Европе ни у кого нет этих животных и, конечно, это наша мечта, чтобы у нас в коллекции появились золотые обезьяны», — объяснила она. По словам Акуловой, в ситуацию вмешался коронавирус и переговоры с китайской стороной приостановлены.

Золотистые курносые обезьяны обитают в Южном и Центральном Китае. Самые большие популяции заселяют в Национальном заповеднике Волун (Сычуань). От соплеменников они отличаются ярким внешним видом: шерсть оранжево-золотистая, лицо синее, а нос максимально курносый. Вид находится под угрозой исчезновения.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. 16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием, а на следующий день китайские специалисты сообщили о создании экспресс-теста на коронавирус.

По состоянию на 18 февраля, в Китае зафиксировано более 72 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, погибли 1868 человек.