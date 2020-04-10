В Ставропольском крае коронавирус подтвердился у 10 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в пятницу, 10 апреля.

«Подтвержден диагноз для 10 человек, у которых было подозрение на заболевание. Трое из них в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести. Все пациенты изолированы в медучреждениях, полностью получают необходимую врачебную помощь», — написал он в Instagram.

По его словам, за все время в Ставрополье было зафиксировано 52 случая заболевания, 9 пациентов выздоровели, один человек скончался.

«Факты заболевания были зафиксированы в 10 территориях края. Это Андроповский район, Благодарненский горокруг, Изобильненский горокруг, Минераловодский горокруг, Предгорный район, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, Ставрополь», — написал Владимиров.

Он отметил, что в регионе продолжают тестировать людей, с которыми контактировали инфицированные, а также тех, кто приезжает из-за пределов края.

По состоянию на 9 апреля в 81 субъекте России общее число заболевших составило 10 131. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698.

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