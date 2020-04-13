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К утру 13 апреля 1 470 человек излечились от коронавируса и покинули российские больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Рамблер

Как писал «Рамблер», за последние сутки из больниц выписали 179 человек, за день до этого — 246.

За последние 24 часа в России умерли 18 человек с коронавирусом, за все время скончались 148 пациентов.

Москва лидирует по количеству зараженных (11 513), выздоровевших (837) и умерших (82).

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