Ученые проанализировали собратьев нового коронавируса — атипичную пневмонию (SARS), ближневосточный респираторный синдром (MERS) и другие патогены — и обнаружили, что патогенные микроорганизмы могут сохраняться на поверхностях и оставаться заразными в течение девяти дней. Об этом сообщает Science Alert.

Ученые заявили, что необходимым условием для выживания коронавируса вне организма человека является комнатная температура.

Исследователи подчеркнули, что девять дней — это верхний предел «срока службы» коронавируса. Это возможно только при идеальных для вируса условиях. Но в среднем, по мнению ученых, это семейство вирусов может выживать от четырех до пяти дней на различных материалах, таких как алюминий, дерево, бумага, пластик и стекло.

Для сравнения: вирус кори может жить на загрязненных поверхностях до двух часов. А некоторые из ветеринарных коронавирусов, которые опасны только для животных, могут сохраняться во внешней среде более 28 дней.

Гюнтер Кампф из Университетской больницы Грайфсвальда объяснил, что низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают срок жизни вирусов. Для уничтожения коронавирусов во внешней среде авторы нового исследования предлагают больницам тщательно дезинфицировать поверхности растворами, приготовленными из гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола.

По словам Кампфа, в первую очередь нужно дезинфицировать дверные ручки, кнопки вызова врача, тумбочки, каркасы кроватей и другие предметы в непосредственной близости от пациентов.

Как сообщал «Рамблер», ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней университета имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров заявил, что новый коронавирус крайне нестойкий. По его словам, инфекция живет вне человека не более одного-двух дней, что делает посылки из Китая абсолютно безопасными в эпидемиологическом плане.

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