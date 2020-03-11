Замглавы департамента биологии патогенов Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что новый коронавирус после нескольких месяцев эпидемии оказался смертоноснее обычного гриппа, несмотря на утверждения некоторых специалистов. Об этом сообщает Global Times.

Новый коронавирус и вирус гриппа принадлежат к разным семействам вирусов с принципиальными различиями в генах и характеристиках. COVID-19 может нанести прямой вред легким и повлиять на обмен кислорода, а это значит, что он более смертоносен, чем грипп, подчеркнул Чжаньцю.

Он считает, что фактическая смертность COVID-19 составляет два-три процента, а не 0,5 процента, как сообщалось ранее. Это намного выше, чем уровень смертности от гриппа (менее одного процента).

В отчете Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в начале марта, сообщалось, что уровень смертности от COVID-19 составляет около 3,4 процента, в то время как уровень смертности от сезонного гриппа обычно составляет менее 0,1 процента.

По данным ВОЗ, 80 процентов инфицированных COVID-19 имеют легкую и бессимптомную форму заболевания, у 15 процентов серьезная форма болезни, а пять процентов находятся в чрезвычайно тяжелом состоянии.

Большая доля тяжелых пациентов также демонстрирует, что, если эпидемия COVID-19 не будет контролироваться и достигнет масштабов гриппа, это приведет к увеличению числа смертей, заявил Ван Гуанфа, ведущий китайский эксперт по респираторным заболеваниям из Первой больницы Пекинского университета.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В 2020-м вирус охватил все континенты, кроме Антарктиды. Масштабные вспышки произошли в Южной Корее, Италии и Иране.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 118 тысяч человек. Жертвами вируса стали 4 282 человека, а излечились более 66 тысяч.

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