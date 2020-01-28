Среди заболевших новым китайским коронавирусом мужчин оказалось больше, чем женщин. Об этом сообщает South China Morning Post.

Такой вывод содержится в отчете с оценками рисков коронавируса, основанном на анализе 2744 случаев заболевания.

По данным специалистов, соотношение мужчин и женщин среди инфицированных пациентов составило 1,16:1. Только 0,6 процента больных моложе 15 лет. Симптомы болезни у младенцев и детей оказались относительно умеренными. У 16,8 процента пациентов развилась тяжелая пневмония.

Инкубационный период коронавируса составляет от одного до 14 дней. Болезнь передается воздушно-капельным путем и при близком физическом контакте.

По прогнозу специалистов, уровень смертности составит менее трех процентов.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 106 человек, а общее число заболевших в Китае превысило 4,5 тысячи человек. Случаи заболевания вирусом выявили в Австралии, Малайзии, Франции, Германии, Камбодже, Непале, Сингапуре, Саудовской Аравии, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

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