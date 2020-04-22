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Вблизи полярного круга среди оленеводов не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Из-за отсутствия контактов с внешним миром он обходит их стороной, рассказал «Север-Пресс» президент Союза оленеводов мира Сергей Харючи.

По его словам, кочевники знают о существовании нового вируса, поскольку владеют современными информационными технологиями, стараются не заходить в поселки и огибают месторождения. При этом они считают, что в тундре инфекция вряд ли может появиться, если только «не свалится с неба в виде какого-нибудь разгильдяя».

Харючи отметил, что оленеводы не привыкли тревожиться. И, тем более, коронавирус не пугает тех, кто пережил сибирскую язву.

«Так называемый форс-мажор, в силу частых природных катаклизмов, у нас в порядке вещей», — сказал собеседник издания.

Сейчас у кочевников много дел, они заняты подготовкой оленей к отелу и ведут стада к родильным пастбищам, поэтому времени думать об эпидемии у них нет.

Глава Союза оленеводов мира добавил, что множество его сограждан расстроились, когда в Салехарде в конце марта отменили День оленевода и Всемирный конгресс общественников, занятых в оленеводческой отрасли.

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