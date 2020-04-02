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Ограничительные меры введены после того, как в петербургском родильном доме № 16 у одной из рожениц анализы на коронавирус дали положительный результат. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению.

COVID-19 обнаружили у молодой женщины на 28-й неделе беременности. Сейчас её с пневмонией перевели в больницу имени C. П. Боткина и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Приём новых пациентов в роддоме приостановлен. Контактный медицинский персонал изолируется в отделениях. Выписка мам с детьми продолжает осуществляться, однако они обязаны соблюдать режим изоляции в домашних условиях, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается также, что медицинский персонал и все пациенты будут обследованы на наличие возбудителя коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, ранее врачи сообщили о состоянии малыша больной коронавирусом роженицы в Барнауле.

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