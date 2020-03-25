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Коронавирус нового типа подтвержден еще у одной жительницы Новосибирской области, которая в период с 15 по 19 марта находилась в Великобритании и прибыла в Новосибирск 20 марта, она находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил в среду региональный оперативный штаб.

«По данным оперативного штаба 25 марта в Новосибирской области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациентка с 15 по 19 марта находилась в Великобритании. 19 марта прилетела в Москву, 20 марта рейсом 419 авиакомпании «Победа» прибыла в Толмачево. Состояние женщины в настоящий момент средней степени тяжести. Она получает необходимое лечение по протоколу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента прибытия в Новосибирск она оставалась дома на самоизоляции. 21 марта почувствовала недомогание и была на скорой доставлена в инфекционную больницу №1.

В настоящий момент в регионе коронавирус нового типа подтвержден у пяти человек, под медицинским наблюдением находятся 3 817 жителей Новосибирской области.

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