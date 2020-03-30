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По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, 40% пациентов, которым потребовалась искусственная вентиляция лёгких, моложе 40 лет. Это подтверждает пугающий тренд, наблюдающийся в зарубежных странах: всё больше молодёжи оказывается в больницах. Свежие данные свидетельствуют о том, что на смертность от COVID-19 влияет не столько возраст, сколько наличие сопутствующих заболеваний. Кроме того, было замечено, что вероятность умереть от нового коронавируса выше у людей с невысоким достатком, чем у богачей.

Количество «тяжёлых» молодых пациентов в процентном соотношении, судя по последним данным, выше в России, чем в других странах. Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что 20% первым госпитализированным пациентам в Америке было от 20 до 44 лет. В палатах интенсивной терапии оказались 12% из них. В Италии четверть инфицированных составляют люди от 19 до 50 лет. Франция докладывала, что около половины случаев COVID-19 были выявлены в возрастной группе до 60 лет.

Несмотря на то, что молодые люди всё чаще оказываются в реанимации, риск умереть для них всё равно остаётся низким. Самые первые данные о коронавирусе из Китая свидетельствовали, что смертность в возрастной группе от 20 до 39 лет была на уровне 0,2%. То есть существенно ниже, чем в группе старше 80, где зафиксировали самую высокую смертность — 14,8%. Опираясь на данные из КНР, которые не уточняли, скольким молодым людям потребовалась искусственная вентиляция лёгких, некоторые поспешили сделать вывод, что COVID-19 опасен только для пожилых. Практика лечения нового заболевания в Европе и США показала, что без врачебной помощи рискует не выжить и большое число молодых.

Впрочем, нельзя упускать из виду, что испытывающие лёгкие симптомы коронавируса предпочитают не общаться в больницу, поэтому не попадают в статистику. Так как лёгкое течение болезни характерно как раз для людей младше 40, можно предположить, что среди них больше всего невыявленных случаев, а значит процент попадающих в реанимацию на самом деле ниже, чем по официальным данным.

Учёные всё больше склоняются к тому, что большую роль в выживаемости пациентов при коронавирусе играют сопутствующие болезни, такие как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, рак и астма. Так как у пожилых людей они встречаются чаще, вероятность умереть у них выше. Но слабое сердце или лёгкие могут предопределить летальный исход и у молодых людей.

Это отчасти объясняет, почему COVID-19 ударил прежде всего по беднейшим слоям населения. Среди граждан с низкими доходами не только выше вероятность заболеть новым коронавирусом, но и число летальных исходов. Высокая заболеваемость объясняется тем, что именно представителям низкооплачиваемых профессий — кассирам, электрикам, водителям грузовиков, рабочим на заводах — приходится ходить на работу, несмотря на карантин. Их профессиональная деятельность также нередко подразумевает взаимодействие с людьми, и это ещё больше увеличивает риск заражения. При этом работодатель далеко не всегда обеспечивает их защитной экипировкой. Из-за этого работники фабрики возле Милана даже устроили забастовку с требованием обеспечить им безопасные условия труда.

Никому нет дела до здоровья рабочих, пока богачи укрываются, — приводит слова одной из работниц той фабрики The New York Times. — А бедноте, чтобы прокормить себя, приходится выходить на улицы и рисковать.

Высокая смертность среди необеспеченных граждан в свою очередь объясняется тем, что из-за нездорового образа жизни у них на 10% чаще встречаются вышеуказанные хронические заболевания, усугубляющие течение COVID-19. При их наличии вероятность умереть в случае заражения этой болезнью до 10 раз выше. Получается, что для бедноты коронавирус представляет в два раза большую опасность.

Россия пока не приводит данных о социальном положении тех, кто оказался в больнице из-за коронавируса. Однако нельзя не заметить, что по сравнению, например, с США в России в четыре раза больше людей до 40 лет, которым потребовалась интенсивная терапия.

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