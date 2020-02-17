Китайские исследователи обнаружили, что больные раком более подвержены заражению новым коронавирусом, чем люди без онкологических заболеваний. Об этом сообщает Global Times.

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Ученые собрали и проанализировали 2 007 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 575 больницах по всему Китаю.

По мнению ученых, из-за угнетенного иммунитета, обусловленного злокачественными новообразованиями и противораковым лечением, таким как химиотерапия или хирургическое вмешательство, раковые пациенты подвергаются повышенному риску заражения коронавирусом. Также у них плохие прогнозы на выздоровление.

Как писал «Рамблер», ранее в научном журнале The Lancet, опубликовали исследование, согласно которому половина заболевших в Ухане имеет хронические заболевания, чаще всего сердечно-сосудистые или цереброваскулярные, а также диабет.

Позже директор больницы Уханя Чжан Диню заявил, что новая коронавирусная инфекция наносит сердцу гораздо больше вреда, чем атипичная пневмония (SARS) 2002-2003 годов. По его словам, новый коронавирус вызывает сердечно-сосудистые заболевания быстрее, чем это делала SARS.

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