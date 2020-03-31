Точная диагностика новой коронавирусной инфекции COVID-19 необходима для сдерживания распространения инфекции. Люди, которые выделяют вирус и способны заражать других, требуют изоляции. Этот метод профилактики особенно важен с учетом того, то ни вакцины, ни специфического лечения против новой коронавирусной инфекции еще не разработали.

Согласно рекомендациям ВОЗ, минимальный объем диагностики COVID-19 (для амбулаторных пациентов) – выявление вируса в материале мазка из глотки. В то же время, известно, что коронавирус может обнаруживаться не только в дыхательных путях, но и в крови, фекалиях и даже моче.

Новое исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine, показало, что даже если у человека отрицательны анализы при мазке из глотки, он все равно может выделять коронавирус. Согласно новым данным, у части таких пациентов можно обнаружить вирус в кале и мокроте.

«Эти выводы поднимают вопрос, можно ли считать пациентов, у которых отрицателен анализ мазка из глотки, свободными от вирусов, или требуются дополнительные анализы», — пишут авторы.

Что сделали ученые?

Авторы проанализировали данные тестирования на коронавирус 133 пациентов одной из больниц в Пекине. У всех них диагноз COVID-19 был подтвержден лабораторно. Пациенты были выписаны, когда у них не было лихорадки не менее трех дней, исчезали респираторные симптомы, улучшались рентгенологические показатели и два раза был негативным тест на коронавирус в мазке из глотки.

Ученые проводили пациентам анализы на коронавирус после выписки. У 22 выписанных человек он обнаруживался в мокроте до 39 дней или в кале до 13 дней. В течение всего этого времени анализы мазков из глотки этой группы пациентов были негативными.

Что говорят эксперты

«Давно известно, что при многих вирусных болезнях после выздоровления люди могут выделять некоторое количество вирусов. Но обычно в небольших количествах», — сказал профессор Уильям Шаффнер (Уильям Шаффнер) из Университета Вандербильта в комментарии Business Insider. То есть, наличие небольшого количества вируса само по себе не говорит о том, что человек может заражать других людей.

Сами авторы исследования считают, что диагноз, который получен на основании мазка из глотки, нужно считать базовым для решений, которые принимает врач.