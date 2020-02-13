12 февраля в китайской провинции Хубэй от новой коронавирусной инфекции умерли 242 человека: более чем в 2 раза больше, чем днем раньше. Число новых случаев болезни за этот период увеличилось на 14840 и составило 48206.

Общее количество заболевших превысило 60300 в Китае и 24 других странах, смертельных исходов за время вспышки инфекции – 1369, выздоровели 6055 человек.

Стремительный рост показателей заболеваемости и смертности произошел после того, как власти провинции Хубэй изменили диагностические критерии для подсчета новых случаев. Теперь, помимо лабораторно подтвержденных, в статистику включены случаи болезни, диагностированные на основании клинических данных и рентгенологических методов.

Эксперты считают, что такое изменение в отчетах даст более точную картину распространения вируса, сообщает New York Times. Кроме того, новые критерии должны повлиять на то, как врачи изолируют и лечат больных.

Ранее диагноз ставился на основании обнаружения ДНК вируса. Но New York Times приводит слова правительственного эксперта, который утверждает, что точность этих тестов составляла только 30-40%. Тест-систем часто не хватает, и результат приходится ожидать два дня.

Внезапное изменение отчетности вызвало волнение среди эпидемиологов. Они предполагают, что картина распространения болезни может быть неточной.

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