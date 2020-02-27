Китай снова сообщает о сокращении количества новых заболевших новой коронавирусной инфекцией Covid-19: за сутки 433 подтвержденных случая и 29 смертей.

Вчера новый коронавирус был впервые обнаружен в Южной Америке: первый случай Covid-19 обнаружен в Браилии. 27 февраля о первых заболевших сообщили Пакистан, Грузия, Норвегия, Северная Македония, Греция и Румыния. Появились сообщения об инфицированных в Дании и Эстонии. Количество случаев болезни увеличилось во Франции, Испании и Германии: вероятно, это связано со вспышкой инфекции в Италии.

В среду, 26 февраля, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество новых случаев болезни больше вне Китая, чем в материковом Китае.

За время вспышки инфекции Covid-19 было зарегистрировано 82164 случая болезни, 2801 смерть. 32897 человек полностью выздоровели.