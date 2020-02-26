За прошедшие сутки в Китае зафиксировано 406 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 52 смертельных случая от этой болезни. Общее количество заболевших в стране – 78064, смертей – 2715.

В Южной Корее 169 новых случаев, всего 1146 инфицированных и 11 смертельных случаев. Большое количество заболевших COVID-19 отмечается в Японии (860, включая 691 с круизного судна Diamond Princess), Италии (323, 11 смертей), Иране (95, 15 смертей), Сингапуре (91).

Всего за время вспышки новой коронавирусной инфекции в мире зафиксировано 81002 случаев, 2762 смертельных исхода.