За прошедшие сутки количество инфицированных новым коронавирусом увеличилось более чем на 2000. Согласно ВОЗ, количество больных в мире составило 14380. Число смертельных случаев в Китае достигло 304.

Вне Китая случаи болезни зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Австралии, Макао, России, Франции, США, Южной Корее, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде, Великобритании, Вьетнаме, Индии, Италии, Филиппинах, Непале, Камбодже, Шри-Ланке, Финляндии, Швеции и Испании.

В Таиланде, Германии, Тайване, Вьетнаме, Японии, Франции и США есть случаи болезни у людей, которые не посещали Китай.