Новым коронавирусом SARS-CoV-2 инфицировано 93158 человек в более чем 80 странах, количество смертей – 3198, выздоровевших – 50690.

За предыдущие сутки Китай сообщил о 119 новых случаях болезни и 38 смертельных исходах. Общее количество инфицированных новым коронавирусом вне Китая превысило 10 тысяч.

В Южной Корее зарегистрировано 5328 инфицированных, страна сообщает о 516 смертельных случаях. В Иране более 2300 подтвержденных случаев болезни, 77 смертей. Италия сообщает о 2502 заболевших и 79 умерших.

Коронавирус обнаружили у двух граждан России в ОАЭ, где отменили гонки из-за заболевших итальянских велогонщиков. Россияне шесть дней находились на карантине в одном из отелей в страны, сейчас их госпитализировали. Состояние заболевших удовлетворительное.

Правительство временно запретило вывоз из России ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных средств.