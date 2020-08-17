Бывший глава Испании король Хуан Карлос, об отъезде которого из страны стало известно в начале августа, находится в ОАЭ, сообщил Королевский дом.

«Его величество король Дон Хуан Карлос уведомил Дом его Величества короля (Фелипе VI), чтобы он сообщил, что 3 августа он отправился в Объединенные Арабские Эмираты, где находится в настоящее время», — говорится в сообщении.

До этого официальной информации о местонахождении бывшего главы государства не было. СМИ выдвигали в качестве предположений Португалию и Доминиканскую республику, однако также сообщали о том, что отец Фелипе VI может находиться в ОАЭ.

На прошлой неделе председатель испанского правительства Педро Санчес отказался говорить, где находится бывший глава государства король Хуан Карлос, сославшись на конфиденциальность контактов с Королевским домом.

Отъезд Хуана Карлоса из Испании, о котором официально было объявлено 3 августа, связан с разразившимся скандалом о его возможной причастности к получению взяток от саудовского Королевского дома за заключение контрактов на строительство испанскими компаниями железной дороги между Меккой и Мединой. Прокуратура Верховного суда ведет расследование, никаких официальных обвинений ему не предъявлено.

Адвокаты Хуана Карлоса заверили, что в случае необходимости он готов дать показания в Верховном суде.

Хуан Карлос отказался от престола в пользу сына Фелипе VI в июне 2014 года. В марте Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.