СПОРТ

Королева красоты: Аделина Сотникова в красном купальнике заворожила подписчиков

15:54 28/04/2020

Российская фигуристка олимпийская чемпионка 2014 года похвасталась подписчикам красным купальником. Снимок спортсменка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Когда через несколько дней должны были лететь отдыхать, но что-то пошло не так», – написала Сотникова.

На снимке она предстала в необычном красном полуоткрытом купальнике на берегу моря.

Подписчики восхитились фигурой 23-летней спортсменки, отметив, что она в прекрасной форме.

«Современная Красная шапочка. Аделина – прелесть», «Королева красоты», «Аделина, ты просто огонь», – прокомментировали пользователи.

Ранее сообщалось, что 23-летняя Сотникова заявила о завершении карьеры. По ее словам, история с фигурным катанием не закончена, но официальный спорт закрыт. Она двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырехкратная чемпионка России. На Олимпийских играх в Сочи Сотникова выиграла золотую медаль.

View this post on Instagram Когда через несколько дней должны были лететь отдыхать,но что-то пошло не так 🥺 A post shared by 𝓐𝓭𝓮𝓵𝓲𝓷𝓪 𝓢𝓸𝓽𝓷𝓲𝓴𝓸𝓿𝓪 (@adelina_sotnikova14) on Apr 28, 2020 at 2:08am PDT



