СПОРТ

«Король вернулся»: Магрегор одержал первую за три года победу (ВИДЕО)

09:43 19/01/2020

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246, сообщает ТАСС.

Поединок в полусреднем весе, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада на западе США), завершился нокаутом в первом раунде – 40-й секунде.

Для Макгрегора прошедший бой стал первым после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года и первой победой за три с лишним года. Боец остался доволен итогами поединка.

«Я вернулся! Король вернулся! Счастлив снова творить историю Не могу сказать, что я вышел на пик своей формы, но я близок к этому», – заявил ирландец после боя.

На счету 31-летнего Макгрегора четыре проигрыша в смешанных единоборствах, а победа над Серроне стала 22-й. Что касается 36-летнего Серроне, он проиграл в 14-й раз, до этого выиграв 36 поединков.



