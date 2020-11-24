В поселке Сухтелинский Челябинской области местные жители на протяжении нескольких месяцев ждут пуска газа. Как объяснили «Газете.Ru» сельчане, провести отопление им обещали еще в сентябре. Теперь местные власти приводят новые сроки: котлы в домах заработают не раньше середины декабря. Тем временем ночная температура в поселке опускается до -15℃.

Жители поселка Сухтелинский в Верхнеуральском районе Челябинской области пожаловались на проблемы с пуском газа. Как рассказала «Газете.Ru» местная жительница Жамиля Крикунова, власти никак не реагируют на просьбы граждан, а из-за низких температур люди мерзнут — ночью столбики термометров достигают -15℃.

«На данный момент почти полностью завершены работы по установке оборудования, но при этом газификация отсутствует. Сказали, что не будут подключать ничего до 20-х чисел ноября. Сидим, мерзнем — кто-то спасается электрическими котлами, кто-то печками. Нам обещали до конца сентября все это закончить», — сетует она.

Депутат районного собрания Иван Вавилов, который проживает в поселке, уточнил в беседе со Znak.com, что жители 164 домов уже оплатили проект газификации и последующее проведение газа в дома. Более того, многие успели разрушить обычные русские печи, поскольку надеялись отапливаться газом.

«Некоторые люди уже как два-три месяца ждут, когда пустят газ. Кормят пустыми обещаниями. Котлы эти стоят как украшения. Люди не покупали ни дров, ничего, а теперь сломя голову побежали — стоимость резко возросла. Связались с этим всем, теперь у всех голова набекрень», — поясняет Жамиля.

По ее словам, на газоснабжение выделили 26 млн рублей из бюджета. Также подрядчик собрал процент с жителей — около 260 тыс. рублей. При этом все денежные средства передавались наличными представителям компании — договоров с сельчанами не заключали.

«Никто отчетности не ведет, договоров мы не составляли. Нам установили оборудование, вытяжки, врезали в отопление эти газовые котлы. Они просто звонят, говорят сумму и мы относим. Даже квитанции на руки не дают. Более того, те, кто хотел оплачивать на счет компании — им сказали, что его просто нет», — разъясняет собеседница «Газеты.Ru».

Как отмечает еще одна жительница поселка по имени Ольга, некоторым сельчанам не хватило денег на установку оборудования — в Сухтелинске проживают около 800 человек, большинство из которых пенсионеры и инвалиды. И они в итоге оказались в более выгодном положении.

«Газа до сих пор нет: у кого-то нет возможности подвести, а кому-то еще не подключили. У меня пятеро детей, я вообще не могу ничего себе установить. У меня зарплата всего 30 тыс. рублей, топлюсь дровами и не мерзну, а кто сломал печки, тот замерзает», — уточняет жительница поселка.

Глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов предупредил, что ждать пуска газа жителям поселка Сухтелинский стоит не раньше середины декабря.

«По контракту пуск газа там намечен на конец января 2021 года. Но мы, учитывая остроту проблемы, серьезно ускорились. Спасибо подрядчику. На сегодняшний день строительство газопровода завершено. Все документы находятся на согласовании у «Газкома». Проводятся регламентные работы, проверки, приемки. Это небыстрый процесс, поскольку газопровод — объект повышенной опасности. Начать пуск газа планируем после 15 декабря», — заявил Айбулатов порталу Znak.com.

В середине июня 2020 года прокуратура Челябинской области уже проводила проверки по жалобам жителей поселка Сухтелинский. Тогда люди сообщали, что в населенном пункте отсутствует питьевая вода.

Выяснилось, что в поселке Сухтелинский из-за засушливой погоды воды из единственной скважины стало не хватать на всех жителей. На некоторых улицах водоснабжение полностью отсутствовало.

Главе Верхнеуральского района и руководителю водоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений закона. На директора коммунальной компании завели административное дело по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». 18 июня был организован подвоз питьевой воды для жителей поселка.

Однако собеседница «Газеты.Ru» Жамиля Крикунова вспомнила, что тогда не работали все водоколонки — жителям оставалось набирать воду только из речки.

При этом пока люди не написали заявление в прокуратуру и не обратились к губернатору, никаких подвижек не было. «Пока им по шапки не надают, они шевелиться не будут. У меня папа с бабушкой инвалиды, они живут в другом конце поселка, там вообще водопровод не заменили — как они не ездили, не уговаривали. С 1972 года водопровод лежит, так его и оставили. Сейчас морозы начнутся, они будут сидеть без воды — трубу каждый год прорывает из-за низких температур. Причем таких улиц много по деревне, по сути отремонтировали только центральную часть. Особо не заморачивались», — заключила она.