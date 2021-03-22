В современном мире домашних кошек переводят на сбалансированный покупной корм. И это правильно, так как такое питание не только полезное, но и питательное. Кроме этого, готовый корм сильно экономит время хозяев, ведь не нужно заниматься самостоятельным приготовлением еды для своего питомца.

Что нужно учесть при выборе корма

Перед покупкой готового корма для кошек необходимо учесть некоторые нюансы:

возраст питомца – котята нуждаются в калорийной еде, а организм стареющих кошек требует больше клетчатки;

индивидуальные особенности: лишний вес, свободный выгул, беременность;

заболевания – при мочекаменной болезни и почечной недостаточности потребуется диетический корм.

Не менее важна порода питомца. Например, мейн-куны нуждаются в жирных кислотах в целях профилактики развития суставных болезней, а вот персидские кошки предпочитают корм с клетчаткой от /koshki/korm-dlya-koshek.html.

Виды

Эконом класса

Такой корм обойдется хозяевам недорого, но подойдет он в следующих случаях:

несколько питомцев и нет финансовой возможности покупать элитные продукты;

необходимо универсальное питание для здорового животного, которого не подвергали стерилизации;

не подходит элитная продукция.

Самые популярные марки эконом класса:

Purina One;

Purina Cat Chow;

Whiskas Special;

All Cats;

Josera;

Friskies.

Премиум

Данная продукция содержит 20-25% мяса. Популярные марки:

Pro Plan от Purina;

Hill’s;

Happy Cat;

Sheba;

Royal Canin.

В составе представленных марок повышенная концентрация зерновых культур и белков растительного происхождения. Ассортимент отличается широким разнообразием, поэтому можно прибрести консервы в банках, пакетированные и сухие корма.

Суперпремиум

Это более качественные корма, которые содержат в составе больше натурального мяса и минимум субпродуктов.

Популярные марки:

Leonardo;

Applaws;

Bozita.

Холистики

Это премиальный корм нового поколения. При изготовлении производители используют только качественные ингредиенты.

Популярные марки:

Almo Nature;

Innova Evo;

Grandorf.

Недостатки холистиков в их высокой цене и отсутствии в отечественных магазинах. Покупают корм для кошек, которые находятся в питомнике и часто бывают на выставках.