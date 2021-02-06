В Великобритании официально зарегистрировали первый случай развития корковой слепоты как осложнения при COVID-19. Это заболевание неврологической природы, при котором из-за поражения затылочных долей мозга полностью пропадает зрение, но зрачки продолжают реагировать на свет.

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Пациент, у которого развилось осложнение, является 54-летним британцем, заболевшим коронавирусом и госпитализированным с сильным поражением легких. Болезнь осложнилась синдромом обратимой энцефалопатии.

О пациенте известно, что до госпитализации он болел 10 дней, у него была высокая температура и сильная одышка. Анализы показали низкий уровень лимфоцитов. Мужчину пришлось подключать к ИВЛ.

Через несколько дней у него случился припадок. Пациенту сделали компьютерную томографию мозга и другие обследования, в том числе неврологическое. Выяснилось, что у него развилась корковая слепота.

Причиной энцефалопатии стал сепсис, который вызвало прямым проникновением в мозг SARS-CoV-2, отмечают врачи.

Мужчина выздоровел от коронавируса, но зрение к нему вернулось не полностью — он может различать свет и большие предметы.

Первые проявления корковой слепоты – выпадение отдельных участков с поля зрения. Пациенты предъявляют жалобы на появление помутнений, «пелены» перед глазами, нарушение ориентации в пространстве.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что коронавирус, в отличие от гриппа, — круглогодичная инфекция, а не сезонная. По его словам, коронавирус хорошо распространяется и зимой, и летом, и осенью.