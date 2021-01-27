Косметические средства из Южной Кореи стали крайне популярны далеко за пределами Страны утренней свежести. Особенно если говорить не о декоративной, а именно об уходовой продукции, которая по своей эффективности превосходит большинство аналогов из других стран. Но эффективность и в целом положительный опыт использования всецело зависят от того, насколько правильным был выбор.

Основные советы по выбору

Корейская косметика известна своим частым использованием сока алоэ, и чем его больше – тем лучше. Этот компонент обладает целой палитрой позитивных свойств, делая кожу более здоровой и эластичной;

Перед покупкой будет полезно прочитать отзывы в интернете. На популярные варианты корейских косметических средств написано огромное количество мнений, как и на бренды;

Внимательно изучите состав перед покупкой, основываясь на типе кожи и стоящих перед вами задачах. Среди корейской продукции не составит труда найти увлажняющие варианты, средства для борьбы с возрастными проявлениями, удаления высыпаний, либо поддержания тонуса.

Основные бренды

В зависимости от того, для чего именно приобретается косметика из Кореи, мы должны ориентироваться на различные бренды. Так, товары с ярко выраженными лечебными свойствами можно найти среди продукции Dr.Jart+, Cosrx, Dr.G, Maxclinic, Ciracle. Натуральная косметика традиционно хорошо получается у следующих брендов: Purito, Aromatica, IsNtree, Manyo Factory и др. Ну а в целом наиболее популярными являются вот эти компании: Tony Moly, The Saem, Secret Key, Etude House, Holika Holika, Mizon.

Практика показывает, что многие магазины достаточно слабо информированы о продающихся у них корейских косметических товарах. Поэтому часто продавец просто не сможет дать вам достаточно подробную консультацию, как в случае с американскими и европейскими производителями. К счастью, ситуация с этим все же постепенно улучшается, но все равно самостоятельным поиском информации не стоит пренебрегать. И обращаться стоит лишь в те магазины, которые имеют хорошую репутацию и не дают повода сомневаться в оригинальности продукции.