Корейская война – вооруженный конфликт 1950-1953 годов между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея), одна из крупнейших локальных войн XX века.

Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН.

Предпосылки Корейской войны были заложены летом 1945 года, когда на территории страны, на тот момент полностью оккупированной Японией, появились советские и американские войска. В августе 1945 года союзниками была достигнута договоренность об установлении на Корейском полуострове разделительной линии по 38-й параллели, к северу от которой капитуляцию японских войск принимал СССР, к югу – США.

После образования в 1948 году двух корейских государств и ухода с полуострова сначала советских, а затем и американских войск, обе корейские стороны и их главные союзники – СССР и США, готовились к конфликту. Правительства Севера и Юга намеревались объединить Корею под собственной властью, что и провозгласили в принятых в 1948 году Конституциях.

В 1948 году США и Республика Корея подписали соглашение о создании южнокорейской армии. В 1950 году между этими странами было заключено соглашение об обороне.

В Северной Корее с помощью Советского Союза была создана Корейская народная армия. После вывода войск Советской Армии из КНДР в сентябре 1948 года все вооружение и боевая техника были оставлены КНДР. Американцы вывели свои войска из Южной Кореи лишь летом 1949 года, однако оставили там около 500 советников; военные советники СССР остались и в КНДР.

Взаимное непризнание друг другом двух корейских государств, неполное признание их на мировой арене делали ситуацию на Корейском полуострове крайне нестабильной.

Вооруженные стычки вдоль 38-й параллели происходили с разной степенью интенсивности и до 25 июня 1950 года. Особенно часто они случались в 1949 году – первой половине 1950 года, исчисляясь сотнями. Иногда в этих стычках участвовало более чем по тысяче человек с каждой стороны.

В 1949 году глава КНДР Ким Ир Сен обратился к СССР с просьбой о помощи во вторжении в Южную Корею. Однако, считая северокорейскую армию недостаточно подготовленной и опасаясь конфликта с США, Москва не удовлетворила эту просьбу.

Конфликт начался 25 июня 1950 года наступлением северокорейских войск на юг. Одни историки утверждают, что наступление было санкционировано Москвой, другие – что это была инициатива Ким Ир Сена. По утверждению Пхеньяна, было осуществлено нападение южнокорейских войск с углублением на территорию КНДР до 2-3 километров.

Для США нападение КНДР стало полной неожиданностью – всего за несколько дней до того госсекретарь Дин Ачесон в докладе конгрессу заявил, что война маловероятна.

25 июня правительство США поставило корейский вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН, который 27 июня принял резолюцию о необходимости оказания срочной военной помощи Южной Корее со стороны государств-членов ООН. Эта резолюция была принята в отсутствие представителя СССР (советский представитель, по указанию Сталина, бойкотировал заседания СБ в знак протеста против того, что место Китая в ООН занимал гоминьдановский представитель).

В тот же день президент США Гарри Трумэн отдал приказ о вступлении американских ВВС и ВМС, дислоцированных на Дальнем Востоке, в боевые действия против КНДР, а позже санкционировал и действия сухопутных войск.

7 июля СБ ООН проголосовал за решение обратиться с просьбой ко всем государствам – членам ООН предоставить свои вооруженные силы в соответствии с ранее принятыми резолюциями в распоряжение созданного США объединенного командования многонациональных сил ООН (МНС ООН). В итоге свои воинские формирования послали 16 государств и еще пять – медицинские подразделения.

Первоначально военные действия развивались успешно для Северной Кореи.

Войска Корейской народной армии развернули наступление от 38-й параллели до реки Нактонган, разгромили основные силы противника, продвинулись на 250-350 километров, заняли свыше 90% территории Южной Кореи и прижали к морю в районе Пусана американо-южнокорейскую группировку.

В середине сентября 1950 года войска 8-й американской армии, сосредоточенные на Пусанском плацдарме, совместно с южнокорейскими войсками перешли в контрнаступление.

Одновременно 10-й американский корпус высадился в тылу северокорейских войск в Инчхоне.

Обладая господством на море и в воздухе и численным превосходством на земле, союзники довольно быстро заняли ранее потерянную территорию и перешли через 38 параллель.

В результате северокорейские войска потерпели крупное поражение, оставили Сеул и Пхеньян и на ряде участков были отброшены до корейско-китайской границы.

Угроза захвата южными корейцами и американцами всего полуострова заставила СССР и Китай прийти на помощь своему союзнику. В конце октября 1950 года на территорию Кореи были введены китайские войска под командованием маршала Пэн Дэхуэя. Во избежание международного конфликта они именовались «китайскими народными добровольцами». В ноябре 1950 года в бой над северокорейской территорией впервые вступили истребители МиГ-15 советского 64-го истребительного авиакорпуса. На бортах и плоскостях МиГов были нанесены опознавательные знаки КНДР.

К январю 1951 года китайские и северокорейские войска вновь заняли Сеул. В течение следующих нескольких месяцев противники пытались отбросить друг друга, но решительного успеха ни одна из сторон не достигла. В июле 1951 года фронт стабилизировался примерно по 38-й параллели, т.е. примерно там, где военные действия и начались 25 июня 1950 года. Война приобрела позиционный характер.

С июля 1951 года стороны начали переговоры о мире.

Несмотря на начало переговоров, военные действия продолжались. В воздухе разгорелась крупномасштабная воздушная война, в которой главную роль со стороны Юга играли ВВС и авиация ВМС США, а со стороны Севера – советский 64-й истребительный авиакорпус.

К весне 1953 года стало очевидно, что цена победы для любой из сторон будет слишком высока, и, после смерти Сталина, советское партийное руководство приняло решение о прекращении войны. Китай и КНДР не решились продолжать войну самостоятельно.

27 июля 1953 года в Пханмунджоме было заключено соглашение о прекращении огня.

Число потерь в ходе войны до сих пор не подсчитано и существуют различные версии их оценок.

По одной из имеющихся версий, потери КНДР и Южной Кореи составили около одного миллиона человек для каждой стороны, включая потери среди мирного населения. Потери США убитыми и ранеными исчисляются примерно в 140 тысяч человек, в то время как потери союзников оцениваются в 15 тысяч человек. По имеющимся официальным китайским данным, для китайских народных добровольцев число потерь определяется в 390 тысяч человек. Советский Союз потерял 315 человек.

Формально война в Корее еще не окончена. После прихода к власти в Южной Корее президента Мун Чжэ Ина началось потепление отношений между Севером и Югом. За 2018 год состоялось три саммита лидеров республик: в апреле и мае встречи прошли в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, в сентябре – в Пхеньяне. Сентябрьский саммит стал первым за последние 11 лет визитом южнокорейского лидера в Пхеньян. Последний раз столицу КНДР посещал Но Мун Хён в октябре 2007 года. Однако дальше отношения между Югом и Севером не сдвинулись из-за отсутствия прогресса в американо-северокорейском диалоге и отказа США ослабить санкции против КНДР.

Все попытки КНДР добиться от США подписания договора о мире в Вашингтоне до сих пор отвергались. Однако на первой в истории американо-северокорейской встрече на высшем уровне в Сингапуре 12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать договор о мире с КНДР. 27-28 февраля 2019 года в Ханое (Вьетнам) состоялся второй саммит США-КНДР, который завершился досрочно без подписания итогового заявления.

После неудачного саммита КНДР-США в Ханое в феврале 2019 года диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

Первые после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции, которые прошли в октябре 2019 года, также закончились ничем. Северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с «пустыми руками». После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать «новое решение» по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

В июне 2020 года отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что «его терпение закончилось».

Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. 16 июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников