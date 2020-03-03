Рейсы из Сеула в Москву и Владивосток временно приостановлены, сообщает южнокорейская авиакомпания Korean Air.

Перелеты между Сеулом и Москвой приостановят с 5 марта, между Сеулом и Владивостоком — с 1 марта. Пока компания планирует прекратить рейсы по 25 апреля.

Кроме того, Korean Air решила отменить полеты во многие аэропорты Европы, США и стран Юго-Восточной Азии, передает «Интерфакс».

Напомним, в Южной Корее зафиксировано 4 тыс. 812 случаев заражения коронавирусом, жертвами стали 29 человек, 34 выздоровели.

Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей.

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